الامارات | محمد بن زايد يتبادل التهاني بعيد الفطر المبارك مع عدد من ملوك وقادة الدول الشقيقة

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تبادل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، التهاني وأطيب التمنيات بمناسبة عيد الفطر المبارك - خلال اتصالات هاتفية - مع السلطان هيثم بن طارق بن تيمور آل سعيد، سلطان عمان الشقيقة، ورئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية الشقيقة محمد ولد الشيخ الغزواني، والفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، رئيس المجلس السيادي في جمهورية السودان الشقيقة، والدكتور عبدالله حمدوك، رئيس وزراء السودان. ونقل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان - خلال الاتصالات الهاتفية - تهاني صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، بهذه المناسبة المباركة، وتمنيات سموه لشعوبهم الخير واليمن والبركة، ولبلدانهم المزيد من التقدم والرخاء والازدهار. فيما أعرب قادة الدول الشقيقة عن أسمى تهانيهم وتمنياتهم لسموهما بمناسبة عيد الفطر المبارك.. سائلين المولى تعالى أن يحفظ دولة الإمارات وشعبها من كل مكروه، ويديم عزها ورفعتها وازدهارها. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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