الامارات | ضاحي خلفان يحتفل مع سكان منطقته في جميرا بطريقة استثنائية بسبب كورونا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - في مبادرة طيبة لاقت استحسان أهالي منطقة جميرا الثالثة، التقى نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، الفريق ضاحي خلفان تميم، أهالي منطقته عن بُعْد، في مجلس افتراضي، من خلال الوسائل المرئية، وتبادل معهم التهاني والأحاديث الودية.

وقال خلفان إن هذا اللقاء كان فرصة رائعة، استعدنا فيها روح اللقاءات الجميلة التي منعتها الظروف الحالية لجائحة كورونا، وكان مجلساً مفعماً بالاخوة والمودة.

ولاقت هذه المبادرة الطيبة فرحاً كبيراً من قبل أهالي منطقة جميرا رقم 3، الذين تعودوا على زيارة معاليه في مجلسه العامر بكل مناسبة، وتأتي تماشياً مع توجهات الحكومة الرشيدة بالالتزام بالتباعد الاجتماعي، واتخاذ كل الاحتياطات الاحترازية لمواجهة وباء كورونا، وعدم التجمع حفاظاً على سلامة الجميع.

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وتمكن أهالي المنطقة، من كبار المواطنين وشبابها، من تبادل التهاني والتبريكات مع الفريق ضاحي خلفان تميم، ومع بعضهم بعضاً بمناسبة عيد الفطر السعيد، ودارت بينهم الأحاديث الودية، وتبادلوا الآراء والاطمئنان على الأهل وكبار المواطنين من أهالي المنطقة.

وبارك هذه المبادرة الطيبة ووجه باستمراريتها مساء كل يوم جمعة، الأمر الذي أسعد أهالي المنطقة، وأدخل السرور إلى قلوبهم بهذا التواصل الاجتماعي، الذي جمع الأهل والأقرباء والأصحاب.. حتى ولو كان عن بُعْد.