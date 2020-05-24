الامارات | محمد بن زايد: رسالتي إلى كل مواطن ومقيم بأن يحافظ في العيد على نفسه وأهله و أولاده

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رسالة للمواطنين والمقيمين في الدولة أكد فيها أهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية الخاصة بمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" خاصة خلال ايام عيد الفطر .

وقال سموه في تغريدة عبر حسابه على "تويتر " "رسالتي إلى كل مواطن وكل مقيم على هذه الأرض الطيبة بأن يحافظ في العيد على نفسه وأهله و أولاده، وكذلك التمسك بالعادات والتقاليد في العيد من خلال المعايدة بالتواصل عبر التقنيات الحديثة ". تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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