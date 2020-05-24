الامارات | حمدان بن محمد يتفقد خطوط الدفاع الأولى في الشرطة والأمن والإسعاف والدفاع المدني

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قام سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي صباح اليوم ، بجولة ميدانية على مراكز خطوط الدفاع الأولى في الشرطة والأمن والإسعاف والدفاع المدني، وقدم خلالها سموه تهانيه الشخصية للعاملين ضمن تلك الفرق واشاد بجهودهم الكبيرة في سبيل تأمين صحة وسلامة مجتمعنا. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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