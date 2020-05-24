الامارات | أم الإمارات توجه بتقديم إفطار للكوادر الطبية في إمارة أبوظبي أول أيام عيد الفطر

شكرا لقرائتكم خبر عن أم الإمارات توجه بتقديم إفطار للكوادر الطبية في إمارة أبوظبي أول أيام عيد الفطر والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وجهت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة و الطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية بتقديم " إفطار" للكوادر الطبية و التمريضية العاملة في عدد من مستشفيات أبوظبي العامة و الخاصة خلال أول أيام عيد الفطر السعيد و ذلك تكريما و عرفانا بجهودهم و تفانيهم في خدمة الوطن و الإنسانية خلال مكافحتهم لفيروس كورونا المستجد / كوفيد 19 /.

و تقدمت سموها بالتهنئة لجميع الكوادر الطبية بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك متمنية أن يعود على الإمارات و أهله و هم في صحة وعافية بإذن الله.

و قالت سموها بهذه المناسبة : " أثبتت الكوادر الطبية أنها بالفعل خط دفاعنا الأول في مواجهة هذه الجائحة والوقوف صفا واحدا لحماية المجتمع و الحفاظ على صحة أفراده مسطرين أسمى معاني الإيثار و العطاء فقد قضوا جل أوقاتهم في الآونة الأخيرة بعيدا عن أسرهم و أحبائهم ليحيا أحباؤنا وذوينا.. لقد أدت الكوادر الطبية المسؤولية الموكلة إليها بإخلاص وتفان".

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و أشارت سموها إلى أن جميع العاملين في القطاع يستحقون كل التقدير والعرفان لما قدموه من تضحيات مشهودة في مواجهة هذه الجائحة، مؤكدة حرص القيادة الرشيدة على تمكين القطاع وتوفير كل ما يلزم له ليقوم بواجباته على أكمل وجه بما يضمن صحة وعافية جميع أفراد المجتمع من مواطنين ومقيمين على حد سواء.

من جهته قال معالي الشيخ عبدالله بن محمد آل حامد رئيس دائرة الصحة أبوظبي: " نتقدم بالشكر الجزيل إلى سمو أم الإمارات التي حرصت على تقديم دعمها للكوادر الطبية في الميدان في مختلف المنشآت الصحية في الإمارة .. فلطالما جسدت سموها أسمى معالي العرفان و التقدير لكل من يسهم في رفعة وطننا الغالي وصحة وسلامة كل من يعيش على ترابه الطيب.. ويسعدني في ظل هذه المبادرة الكريمة من سموها، أن أتقدم إلى جميع العاملين في القطاع بخالص العرفان و التقدير على جهودهم الكبيرة التي قدموها ولا يزالون في الميدان لتخرج الإمارات من هذا الظرف بعزيمة أقوى و إصرار أكبر على المضي قدما في مسيرتها نحو التطور والنماء في مختلف الميادين".

وقد نسقت دائرة الصحة مع المنشآت الصحية التابعة لشركة أبوظبي للخدمات الصحية /صحة/ و منشآت القطاع الصحي الخاص لتقديم الإفطار للعاملين في خط الدفاع الأول.

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