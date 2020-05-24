الامارات | شرطة عجمان تضع تكبيرات العيد على جميع دورياتها

شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة عجمان تضع تكبيرات العيد على جميع دورياتها والان نبدء بالتفاصيل



الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وضعت القيادة العامة لشرطة عجمان تكبيرات العيد على جميع دورياتها في مواقع مختلفة من الإمارة مع بداية صباح عيد الفطر المبارك، مع احتفال الدولة والأمة الإسلامية بهذه المناسبة تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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