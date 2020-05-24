الامارات | الشيخـة فاطمـة تهنئ الكـادر الطبـي بعيد الفطر بـرسـالـة على هواتفهم

شكرا لقرائتكم خبر عن الشيخـة فاطمـة تهنئ الكـادر الطبـي بعيد الفطر بـرسـالـة على هواتفهم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - هنأت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، "أم الإمارات"، أفراد الكادر الطبي في دولة الإمارات، برسالة على هواتفهم .شكرتهم فيها على ما يبذلونه من جهود لحماية المرضى، والمصابين بفيروس كورونا المستجد.

وقالت سموها، "عيدي يبدأ بكم وبعطاكم اللامحدود الله يحفظكم للوطن ولأحبتكم ..كل عام وانتم بخير" .

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