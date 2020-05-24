الامارات | طقس حار خلال عيد الفطر مع فرصة لسقوط أمطار

شكرا لقرائتكم خبر عن طقس حار خلال عيد الفطر مع فرصة لسقوط أمطار والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم (أول أيام عيد الفطر السعيد)، حاراً بوجه عام، ومغبراً وغائماً جزئياً على بعض المناطق نهاراً، ومائلاً للحرارة إلى معتدل ليلاً، مع فرصة لتكون السحب الركامية بعد الظهر، يصاحبها سقوط بعض الأمطار على بعض المناطق الشرقية والشمالية من الدولة، تمتد إلى بعض المناطق الداخلية والجنوبية، خصوصاً اليوم وغداً.

ونوّه المركز إلى ازدياد الرطوبة النسبية في ساعات الليل والصباح الباكر على بعض المناطق الساحلية والغربية من الدولة، لافتاً إلى أن الرياح ستكون جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية وشمالية، خفيفة إلى معتدلة السرعة بوجه عام، تصبح نشطة السرعة وقوية أحياناً نهاراً مع السحب الركامية، وتكون مثيرة للغبار والأتربة.

وذكر أن البحر سيكون خفيفاً إلى متوسط الموج في الخليج العربي وبحر عمان، موضحاً أن درجات الحرارة العظمى المتوقعة خلال هذه الفترة على السواحل والجزر 35 - 40، وفي المناطق الداخلية 41 - 46، والمناطق الجبلية 26 - 35.

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وعن درجات الحرارة الصغرى المتوقعة خلال هذه الفترة في السواحل والجزر 25 - 28، والمناطق الداخلية 22 - 27، وفي المناطق الجبلية 20 - 26.

ونصح المركز الوطني للأرصاد بأخذ الحذر أثناء قيادة المركبات، نتيجة لتدني الرؤية الأفقية خلال سقوط الأمطار‪ ‬ والغبار والأتربة المثارة.

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