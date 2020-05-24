الامارات | إنقاذ شخص حاصرته النيران في منزله

شكرا لقرائتكم خبر عن إنقاذ شخص حاصرته النيران في منزله والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نشب حريق في منزل بمنطقة البدية في الفجيرة، أمس، وحاصرت النيران أحد الأشخاص القاطنين فيه.

وتلقت غرفة عمليات الدفاع المدني بلاغاً بالحريق، وبوجود شخص مفقود، فتحرك مركز الدفاع المدني في «ضدنا» إلى موقع البلاغ، حيث بادر عناصر المركز إلى البحث عن الشخص المحصور، وتمكنوا من العثور عليه، ومساعدته على الخروج من الموقع من دون إصابات، كما تمكنوا من السيطرة على الحريق وإخماده بعد إخلاء المنزل وتبريد الموقع وتسليمه للجهات المختصة في الإمارة.

وقالت إدارة الدفاع المدني في الفجيرة إن الشخص الذي حاصرته النيران بصحة جيدة، وإنها سلمته إلى الإسعاف الوطني.

ونتج عن الحادث احتراق غرفة النوم والصالة وتلوث المنزل بالدخان.

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ودعت إلى الالتزام باشتراطات السلامة في المنازل، مشددة على أهمية تركيب نظام «حصنتك»، والاستعانة بوسائل الحماية الأخرى، لتجنب حوادث الحريق، وتقليل آثارها.

كما دعت إلى تجنب استخدام الأدوات الكهربائية الرديئة التي تستخدم لتوصيل الكهرباء للثلاجات والسخانات وأجهزة التكييف ومراوح الشفط وغيرها من الأجهزة، وإجراء صيانة دورية للأجهزة.

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