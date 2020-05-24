الامارات | «اجتماعية الوطني» تناقش بناء قاعدة بيانات موحدة لنسب الطلاق

شكرا لقرائتكم خبر عن «اجتماعية الوطني» تناقش بناء قاعدة بيانات موحدة لنسب الطلاق والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ناقشت لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية للمجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماع عقدته عن بُعْد، موضوع «التلاحم الأسري ودوره في تحقيق التنمية الاجتماعية المستدامة»، بحضور ممثلي هيئة تنمية المجتمع في دبي، ومؤسسة التنمية الأسرية في أبوظبي، ودائرة الخدمات الاجتماعية في الشارقة.

وقال رئيس اللجنة، ضرار بالهول الفلاسي، إنه تم خلال الاجتماع الاستماع إلى آراء تلك الجهات والتحديات التي تواجهها بشأن قضايا الأسرة، خصوصاً الطلاق، حيث تم الاتفاق على بناء قاعدة بيانات موحدة حول نسب الطلاق، تكون صادرة من جهة واحدة، حيث إن هناك مؤشرات ونسباً تصدر من جهات عدة، ولابد من توحيدها في جهة واحدة حتى تكون حقيقية وتلامس الواقع.

وتناقش اللجنة الموضوع ضمن محورين، هما: استراتيجية وزارة تنمية المجتمع في تحقيق أهداف السياسة الوطنية للأسرة، وجهودها في التنسيق مع الجهات المعنية لإعداد التشريعات والسياسات.

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