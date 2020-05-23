الامارات | محمد بن زايد يتبادل مع طحنون بن محمد الأحاديث الودية خلال اتصال مرئي

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أجرى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اتصالا مرئيا مع سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، تبادل معه خلاله الأحاديث الودية. وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في تغريدة على تويتر:" تبادلت خلال اتصال مرئي مع الشيخ طحنون بن محمد الأحاديث الودية .. نسأل الله تعالى في هذه الأيام المباركة أن يحفظ بلادنا وأهلنا، ويوفقنا لتجاوز هذه المرحلة ونحن أكثر قوة وعزيمة".

وتابع سموه:"تمنياتنا للجميع كل الخير والصحة والسعادة والأمان بمناسبة عيد الفطر المبارك". تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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