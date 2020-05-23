الامارات | محمد بن زايد يتبادل التهاني بعيد الفطر المبارك مع ملوك وقادة عدد من الدول الشقيقة

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تبادل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، التهاني وأطيب التمنيات بمناسبة عيد الفطر المبارك - خلال اتصالات هاتفية - مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة وصاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة وجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل مملكة البحرين الشقيقة وجلالة عبدالله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة وفخامة عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة وفخامة الدكتور برهم صالح رئيس جمهورية العراق الشقيق وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير دفاع المملكة العربية السعودية الشقيقة وسمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ولي عهد دولة الكويت. ونقل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان - خلال الاتصالات الهاتفية - تهاني صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، بهذه المناسبة المباركة وتمنياته لهم دوام الصحة والعافية والسعادة.. سائلا الله تعالى أن يعيد عليهم هذه المناسبة وعلى شعوبهم وبلدانهم بالخير و اليمن و البركات وأن يرفع الوباء عنهم وعن شعوب العالم أجمع لينعموا بالطمأنينة والسلامة والازدهار. فيما أعرب القادة عن أسمى وأطيب التهاني إلى سموهما بعيد الفطر المبارك.. سائلين المولى تعالى أن يديم على دولة الإمارات وشعبها الرخاء والأمن والأمان ويحفظ شعبها من كل مكروه ويمدد صاحب السمو رئيس الدولة بموفور الصحة و العافية والسعادة .. ويعيد هذه المناسبة على شعوب الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات ويرفع عنهم الوباء ويقيهم كل مكروه. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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