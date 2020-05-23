الامارات | هزاع بن زايد يهنئ رئيس الدولة ونائبه ومحمد بن زايد والحكام بعيد الفطر المبارك

شكرا لقرائتكم خبر عن هزاع بن زايد يهنئ رئيس الدولة ونائبه ومحمد بن زايد والحكام بعيد الفطر المبارك والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - هنأ سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة،بحلول عيد الفطر المبارك، راجياً المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على سموه بوافر الصحة والعافية وعلى شعب الإمارات والمقيمين على أرضها الطيبة بالخير والبركات.

كما هنأ سموه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وأصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات وسمو أولياء العهود ونواب الحكام بعيد الفطر المبارك، معربا سموه عن أمنياته أن يعيده المولى عز وجل عليهم هذه المناسبة باليمن والبركات.

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