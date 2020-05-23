الامارات | استمرار إحاطات حكومة الإمارات الدورية بخصوص مستجدات كوفيد-19 ابتداءً من الإثنين

شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار إحاطات حكومة الإمارات الدورية بخصوص مستجدات كوفيد-19 ابتداءً من الإثنين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت حكومة الإمارات عن استمرار إحاطتها الإعلامية الخاصة بمستجدات الحالات المرتبطة بكوفيد 19 وآخر الإجراءات الوقائية في الدولة ابتداءً من يوم الإثنين 25 مايو تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً.

ويتم بث الإحاطة على جميع القنوات المحلية في الدولة، بالإضافة إلى حسابات حكومة الإمارات على قنوات التواصل الاجتماعي @UAEGov أيام السبت والإثنين والأربعاء من كل أسبوع، ويشارك فيها عدد من المسوؤلين والمتحدثين باسم حكومة الإمارات من مختلف القطاعات.

وتركز الإحاطة الإعلامية لحكومة الإمارات على آخر المستجدات والأرقام بخصوص الحالات المرتبطة بمرض كوفيد 19 في الدولة، بالإضافة لأهم الإجراءات الحكومية التي يتم اتخاذها والمبادرات التي يتم الإعلان عنها للحد من انتشار فيروس كوفيد 19 في الدولة.

وسيتم البث الإذاعي للإحاطة الإعلامية لحكومة الإمارات حول مستجدات فيروس كورونا بعدة لغات تشمل اللغة العربية والإنجليزية والملبارية وفي أوقات مختلفة.

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وتبث الإحاطة في تمام الساعة العاشرة والربع مساءً عبر أثير إذاعة راديو 1 أبوظبي التردد 100.50 ودبي والشارقة وعجمان التردد 104.10 كما تبث عبر أثير راديو 2 التردد 106 و99.30.

كما تبث في الإذاعة الهندية عبر التردد 97.30 أبوظبي والتردد 88.80 في دبي والشارقة وعجمان والتردد 95.60 في العين.

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