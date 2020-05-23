الامارات | الإمارات تنعى ضحايا الطائرة الباكستانية المنكوبة

شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تنعى ضحايا الطائرة الباكستانية المنكوبة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قدمت دولة الإمارات خالص العزاء إلى جمهورية باكستان الإسلامية حكومة وشعبا في ضحايا تحطم طائرة الركاب في مدينة كراتشي الباكستانية، والذي أدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى.

وأعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان لها عن تضامنها و وقفوفها إلى جانب باكستان في هذا المصاب الجلل معربة عن خالص مواساتها لحكومة باكستان ولأهالي وذوي الضحايا، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

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