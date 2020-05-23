الامارات | "طرق دبي" تعلن مجانية المواقف خلال فترة عيد الفطر

شكرا لقرائتكم خبر عن "طرق دبي" تعلن مجانية المواقف خلال فترة عيد الفطر والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ‫أعلنت هيئة الطرق والمواصلات‬⁩ أن جميع المواقف العامة، باستثناء المواقف المتعددة الطوابق، ستكون مجانية طيلة فترة عطلة عيد الفطر المبارك، من 23 حتى 26 مايو، واستئناف التعرفة من 8 صباحاً، ابتداء من 27 مايو.‬ تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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