الامارات | مستأجر مستودع يزعم أنه مسكون بالجن لفسخ العقد

شكرا لقرائتكم خبر عن مستأجر مستودع يزعم أنه مسكون بالجن لفسخ العقد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يقول قارئ: " توفي والدي قبل فترة بسيطة، وترك لنا تركة جيدة، والحمد لله، منها مستودع في أحد المناطق الصناعية، وقررت وبقية الورثة أن نؤجره للاستفادة من عائداته لنا جميعاً كورثة، وبالفعل اتفقت مع شخص على استئجاره مقابل ايجار سنوي مجز، ووقع ثلاثة شيكات، الأول عند توقيع العقد في يناير 2020، والثاني بعد أربعة أشهر، والثالث عقب ثمانية أشهر".

ويضيف إن " الرياح تأتي بما لا تشتهي السفن، فبعد مرور أقل من شهرين جاءت جائحة "كورونا"، وقبل استحقاق الشيك الثاني في أبريل، أرسل لنا المستأجر رسالة يطلب فيها فسخ عقد الايجار، ورد باق شيكاته، معللا ذلك أن المكان مسكون بالجن والعفاريت، وأن زبائنه وعماله بدأوا ينزعجون من الأصوات الغريبة التي تصدر من المكان، وهو ما تسبب في هروبهم من المستودع الذي استخدمته كمصنع، وعزف العمال عن العمل".

ويتابع "ظننت أن المستأجر يمزح، ورفضت بالطبع هذه المبررات، ورفضت فسخ عقد الايجار، والرضوخ لمطالبه السخيفة والغريبة، فقام المستأجر بتهديدي باللجوء إلى القضاء، وفضح أمر مستودعه وما يسمع داخل من اصوات الجن وينشرها على وسائل التواصل الاجتماعي، ويذكر المكان بالضبط ويطلق الشائعات على المكان المستأجر ويقطع رزق المكان على حد قوله، وبالتالي يتسبب في عزوف الآخرين عن تأجيره مرة ثانية"، متسائلا ماذا يفعل ؟.

من جهته يؤكد المستشار القانوني الدكتور يوسف الشريف، أن الشريعة الإسلامية والقانون لا يعترفان بمثل هذه المزاعم التي يهدد بها المستأجر، من أن المكان مسكون بالجن، والكثير من العلماء والفقهاء يغلق هذا الباب، ولا يمكن أن نقيس تضرر أي أحد من مكان بسبب سكن الجن فيه، وإلا من غد، كل من تضايق من شي، يقول أن الجن ساكنه، سواء بيت أو محل أو سيارة، أو حتى يأخذه أحدهم مبررا لطلب الطلاق، ولذلك لا يوجد مبررا يبيح لنفسه أن يفسخ العقد، أو يطلق بهتاناً وزوراً، ودون أدنى دليل".

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ويشير إلى أن "المستأجر بدلا، من أن يطلب إنقاص ثمن الايجار بسبب ظروف "كورونا"، قام بتأليف قصة يريد المؤجر أن يصدقها، خاصة وأن تركيب الأصوات اصبح اليوم أمرا سهلا جداً".

ومن الناحية القانونية، يقول الشريف إن مشكلة السائل لها شقان، شق يتعلق بإيجار المستودع والشق الثاني يتعلق بتهديدك بنشر تصوير أن المستودع مسكون بالجن في السوق وعبر وسائل التواصل.

أما عن الشق الخاص بإيجار المستودع، فينصح الشريف السائل، بتجاهل المستأجر، لأن العقد شريعة المتعاقدين ولا يجوز له ان يطلب فسخه إلا برضا الطرفين، أو يحضر مستأجرا بديلا أو أن يتم عرض المستودع للإيجار ويظل هو متحملا الإيجار إلى أن يظهر مستأجرا بديلا، وإن كان الإيجار الجديد أقل يتحمل هو الفرق وهذا ما ينص عليه قانون المعاملات المدنية وقوانين الايجارات المحلية في الإمارات المختلفة باعتبارها قوانين خاصة منظمة للعلاقات الايجارية في كل إمارة على حده. أما عن الشق الثاني الذي يتعلق بتهديد السائل بنشر تصوير أن المستودع مسكونا بالجن في السوق وعبر وسائل التواصل فهذه تشكل أكثر من جريمة: أولا جريمة ابتزاز وتهديد عبر وسائل تقنية المعلومات، وهذه عقوبتها في قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الحبس مدة لا تزيد على سنتين والغرامة التي لا تقل عن مائتين وخمسون ألف درهم ولا تجاوز خمسمائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين ، و في قانون العقوبات عقوبتها الحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تزيد على عشرة آلاف درهم، كل من هدد آخر بالقول أو بالفعل أو بالإشارة كتابة أو شفاهه أو بوساطة شخص آخر، فضلا عن جريمة إذاعة أخبار من شأنها إلقاء الرعب بين الناس وهذي عقوبتها الحبس مدة لا تقل عن سنة.

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