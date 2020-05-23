الامارات | "الأرصاد": أمطار وطقس حار خلال أيام العيد

شكرا لقرائتكم خبر عن "الأرصاد": أمطار وطقس حار خلال أيام العيد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً الأحد (أول أيام عيد الفطر السعيد)، حاراً بوجه عام ومغبراً وغائماً جزئياً على بعض المناطق نهاراً ومائل للحرارة إلى معتدل ليلاً، مع فرصة لتكون السحب الركامية بعد الظهر يصاحبها سقوط بعض الأمطار على بعض المناطق الشرقية والشمالية من الدولة تمتد على بعض المناطق الداخلية والجنوبية خاصة يومي الأحد والإثنين.

ونوّه المركز إلى ازدياد الرطوبة النسبية في ساعات الليل والصباح الباكر على بعض المناطق الساحلية والغربية من الدولة، لافتاً إلى أن الرياح ستكون جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية وشمالية، خفيفة إلى معتدلة السرعة بوجه عام تصبح نشطة السرعة وقوية أحياناً نهاراً مع السحب الركامية وتكون مثيرة للغبار والأتربة.

وذكر أن البحر سيكون خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وبحر عمان، موضحاً أن درجات الحرارة العظمى المتوقعة خلال هذه الفترة على السواحل والجزر (35 - 40) وفي المناطق الداخلية (41 - 46) وبالمناطق الجبلية (26 - 35).

وعن درجات الحرارة الصغرى المتوقعة خلال هذه الفترة في السواحل والجزر (25 – 28)، والمناطق الداخلية (22 – 27) وفي المناطق الجبلية (20- 26).

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ونصح المركز الوطني للأرصاد بأخذ الحذر أثناء قيادة المركبات نتيجة لتدني الرؤية الأفقية خلال سقوط الأمطار‪ ‬ والغبار والأتربة المثارة .

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