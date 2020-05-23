- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن 41 ألف مستفيد من مبادرات «طرق دبي» الرمضانية والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت هيئة الطرق والمواصلات أن عدد المستفيدين من مبادراتها الخيرية الرمضانية بلغ 41 ألفاً و210 أشخاص بواقع 20 ألفاً و810 أشخاص و20 ألفاً و400 عائلة توزعوا على فئات خط الدفاع الأول، وكبار المواطنين والمقيمين والسائقين والسائقات وعدد من عائلات الموظفين.
وقالت مدير إدارة التسويق والاتصال المؤسسي، بقطاع خدمات الدعم الإداري المؤسسي في الهيئة، روضة المحرزي، إن مبادرة «باص الخير» خصصت لخط الدفاع الأول، حيث تم توزيع وجبات إفطار على أكثر من 13 ألفاً و500 شخص يعملون في النظافة والأمن في مستشفى لطيفة ومستشفى راشد ومؤسسة دبي لخدمات الإسعاف.
وأضافت أن الهيئة دعمت المبادرة الوطنية «10 ملايين وجبة» عبر تخصيص 30 مركبة أجرة لتوصيل سلال غذائية إلى 20 ألفاً من الأسر ذات الدخل المحدود بالتنسيق مع هيئة الأعمال الخيرية.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | 41 ألف مستفيد من مبادرات «طرق دبي» الرمضانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.