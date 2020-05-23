الامارات | سكيك

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تجمعات

استغرب سكان في منطقة النهدة بالشارقة وجود تجمعات يومية بالقرب من مداخل العديد من المباني، لمقيمين من جنسيات مختلفة، على الرغم من التحذيرات من التجمعات، باعتبارها بيئة مناسبة لانتشار عدوى فيروس «كورونا».

امتحانات

اشتكى ذوو طلبة في مدارس خاصة من تعطل الأنظمة الإلكترونية أثناء الاختبارات الشهرية في بعض المواد، فيما عزت الإدارات ذلك إلى مشكلات فنية طارئة، واعدة بإعادتها وعدم تكرارها مستقبلاً.

قفّازات

لاحظ قرّاء كمية كبيرة من القفازات والكمامات الملقاة بجوار فرع «نستو» في شارع مشيرف بإمارة عجمان، مطالبين بفرض غرامات على المخالفين، في إطار تعزيز المعايير الصحية في هذه الظروف.

مطاعم

تعاون الكثير من المطاعم خلال شهر رمضان في توفير وجبات بشكل يومي للمتضررين من أزمة كورونا، والإعلان عن ذلك، في حين قام عدد كبير من المقيمين بالتكفل بتوزيع هذه الوجبات مع الجهات المختصة.

إجراءات

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لاحظ قراء يمارسون رياضة المشي في عجمان وجود أشخاص في المناطق المخصصة للمشي، وهم يتجولون دون الأخذ بالإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا، مثل لبس الكمامة، أو التباعد الجسدي.

نظافة

أثنى سكان في عجمان على الجهود الكبيرة التي تبذلها الجهات المعنية في دائرة البلدية والتخطيط في الإمارات، على نظافة المدينة، من خلال الاهتمام بجمع النفايات، وعدم تركها تتراكم، خصوصاً في ظل الظروف الصحية الراهنة بسبب جائحة كورونا.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم

٠٥٠٢٢٩٩٥٥١

مرفقاً بصورة حال توافرها.

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