الامارات | استشارة

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ■ما هي مواعيد عمل مراكز خدمة محاكم دبي بعد عطلة عيد الفطر؟

س.م - دبي

■■أفادت محاكم دبي بأن إدارة الكاتب العدل ستعمل بعد عطلة العيد في مراكز الطوار ووافي ومرور البرشاء من الساعة الثامنة صباحاً إلى الساعة 17:15 مساءً، أما فرع مركز البرشاء مول فمن الساعة الثامنة صباحاً إلى الساعة 13:30 بعد الظهر، ويقدم الكاتب العدل حزمة من الخدمات، منها فروع الكاتب العدل العام، والكاتب العدل الخاص، والطلبات عن بعد من خلال البريد الإلكتروني: ([email protected])، أما الفئات فوق 60 سنة، وأصحاب الهمم، والنساء الحوامل، فستستقبل طلباتهم عن بعد والبت فيها من الساعة التاسعة صباحاً إلى الساعة 13:00 بعد الظهر فقط خلال أيام العمل الرسمية.

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أما مراكز العضيد فستعمل من الساعة الثامنة صباحاً إلى الرابعة مساءً، لتقديم العديد من الخدمات، منها طلبات تسجيل الدعاوى، والدعاوى العمالية، وحالات الأحوال الشخصية، وحصر ورثة (إعلام شرعي)، والدعاوى، والرسائل العامة والتسويات، والاستفسارات عن الدعاوى، وخدمات الكاتب العدل الخاص، والترجمة القانونية، وحضور الجلسات عن بعد، وخدمات الزواج للمسلمين والمأذون الشرعي، وطباعة الوكالات والاقرارات، وطباعة العقود وملاحقها، وطلب الاستعلام عن التصرفات العقارية قبل قيد الدعوى العقارية، وخدمات توثيقات الأحوال الشخصية (الاشهاد الذكي)، والدفع الإلكتروني للأمانات.

وستستمر خدمات محاكم دبي عبر موقعها الإلكتروني، وخدمات مركز التسوية الودية عن بعد.

كما تقدم محاكم دبي خدمة «ويّاك» بهدف تذليل جميع الصعوبات لإسعاد المتعاملين، وتشمل جميع الوحدات الإدارية المعنية بالقضايا في جميع الأفرع.

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