الامارات | 500 جلسة غسيل كلى مجانية في مستشفى «أمينة»

شكرا لقرائتكم خبر عن 500 جلسة غسيل كلى مجانية في مستشفى «أمينة» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن مستشفى أمينة في عجمان عن تقديم 500 جلسة غسيل كلى مجاناً، للمرضى غير القادرين، دعماً للظروف الاستثنائية التي يمر بها المجتمع، بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19). وقالت إدارة المستشفى إنها تعاقدت مع عدد من المؤسسات الخيرية في دبي والإمارات الشمالية، لتقديم جلسات غسيل الكلى المجانية للمرضى غير القادرين على تحمل تكاليف العلاج.

وذكر الرئيس التنفيذي للعمليات في مجموعة أنغلو إريبيان للرعاية الصحية، المسؤولة عن المستشفى، محمد علي العمري، أن المبادرة تأتي ترسيخاً لدور القطاع الخاص تجاه المجتمع، والإسهام في تخفيف معاناة المرضى.

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