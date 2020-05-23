الامارات | صندوق الزكاة يحول 47.9 مليون درهم مساعدات لـ 11 ألف أسرة

شكرا لقرائتكم خبر عن صندوق الزكاة يحول 47.9 مليون درهم مساعدات لـ 11 ألف أسرة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفاد أمين عام صندوق الزكاة، عبدالله بن عقيدة المهيري، بأن الصندوق حول المبالغ الشهرية للمستحقين المسجلين لديه خلال شهري أبريل ومايو بقيمة 47 مليوناً و919 ألف درهم، استفاد منها 10 آلاف و903 أسر من المسجلين لديه.

وتأتي هذه المساعدات إيماناً من صندوق الزكاة بمهامه واستشعاراً لدوره واستجابة لحاجات المجتمع، لاسيما في ظل الظروف الراهنة التي ترتفع معها معاناة مستحقي الزكاة.

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وأضاف المهيري، أن الصندوق لديه قاعدة بيانات لمستحقي الزكاة مسجل فيها نحو 49 ألف أسرة، وتتنوع المساعدات إليهم بين حالات مقطوعة، وحالات دائمة شهرية.

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