الامارات | "التربية" تعلن جداول حصص التعلم الذكي بعد رمضان

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شكرا لقرائتكم خبر عن "التربية" تعلن جداول حصص التعلم الذكي بعد رمضان والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت وزارة التربية والتعليم جداول الحصص الدراسية المقررة لما بعد شهر رمضان المبارك لطلبة المدارس الحكومية والخاصة المطبقة لمنهاج الوزارة.
وحددت الوزارة 20 حصة أسبوعيا للتعلم الذكي المباشر لطلبة الحلقة الأولى في الصفوف من الأول إلى الرابع وطلبة الحلقة الثانية للصفوف من الخامس إلى الثامن .
كما حددت 25 حصة اسبوعيا للحلقة الثالثة الصفوف من التاسع إلى الثاني عشر للمسارات العام والنخبة والمتقدم.
وعلى صعيد حصص النشاط الصباحية أسبوعيا حددت الوزارة 5 حصص للحلقة الأولى و5 حصص للحلقة الثانية و7 حصص للحلقة الثانية والحلقة الثالثة "مسار النخبة" و5 حصص للحلقة الثالثة للمسارين العام والمتقدم.
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