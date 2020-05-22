الامارات | أهالي يعتذرون عن استقبال المهنئين بعيد الفطر بلافتات على أبواب المنازل

شكرا لقرائتكم خبر عن أهالي يعتذرون عن استقبال المهنئين بعيد الفطر بلافتات على أبواب المنازل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وضع أهالي في رأس الخيمة لافتات على أبواب منازلهم تحت شعار "عيدكم في بيتكم" يعتذرون فيها عن استقبال المهنئين في عيد الفطر المبارك وذلك لسلامة أهل البيت وسلامة المهنئين، والتزاما قرار الحكومة الرشيدة بالامتناع عن الزيارات العائلية في عيد الفطر المبارك للحد من انتشار فيروس "كورونا".

وجاء في لافتة وضعتها مواطنة تدعى عائشة على باب منزلها، بعنوان اعتذار جاء فيها، " ضيوفنا الكرام في ظل الظروف الراهنة نعتذر عن استقبال المهنئين بمناسبة عبد الفطر المبارك وذلك لسلامة أهل البيت وسلامتهم، وأرفقت في الاعتذار رقم هاتفها لتهنئها بحلول العيد.

وقال مواطنون ومقيمون في رأس الخيمة، إنهم قرروا وضع لافتات وملصقات على أبواب منازلهم للاعتذار عن استقبال أي ضيف خلال عيد الفطر المبارك التزاما بتعليمات الدولة بالتوقف عن الزيارات في العيد للحد من انتشار فيروس كورونا.

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وأوضحوا أنه لتفادي احراج الضيوف والامتناع عن استقبالهم تم وضع لافتات وملصقات على أبواب المنازل، تحتوي على اعتذار عن الاستقبال وتهنئة بقدوم العيد ورقم الهاتف من أجل أن تكون التهنئة بمناسبة العيد عبر الاتصال الهاتفي.

وأضافوا أن شعار "عيدكم في بيتكم" مناسب ويعطي صورة واضحة بالامتناع عن استقبال الضيوف ويلزم الآخرين بالتوقف عن الذهاب إلى منازل أقربائهم وأصدقائهم لتهنئتهم بعيد الفطر المبارك، لافتين إلى أنهم يتحملون المسؤولية الكاملة عن سلامة أفراد أسرتهم أولا وعن سلامة الضيوف وصحة وسلامة عامة السكان في الدولة.

وأشاروا إلى أن الحفاظ على السلامة العامة أهم من استقبال المهنئين في عيد الفطر، كما أنه يجب الالتزام بقرارات وتعليمات الحكومة الرشيدة للحد من المساهمة في نشر الفيروس بين الأهالي خاصة كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة وأصحاب الهمم، وتابعوا أن مسؤوليتهم كأفراد في المجتمع تمكن في خفض نسبة الإصابات والوفيات من خلال الامتناع عن استقبال أي ضيف في العيد أو الخروج من المنازل أو الذهاب لتهنئة أهالينا بالعيد.

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