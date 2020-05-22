- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن زايد يهنئ رئيس الدولة ونائبه وحكام الإمارات وشعبها بعيد الفطر السعيد والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، بمناسبة عيد الفطر السعيد.
وأعرب سموه بهذه المناسبة المباركة عن أسمى آيات التهاني والتمنيات لصاحب السمو رئيس الدولة.. داعيا الله العلي القدير أن يسبغ على سموه موفور الصحة والعافية والسعادة وأن يبقيه ذخرا للوطن وراعيا لمسيرته ونهضته المباركة وأن ينعم على وطننا الغالي بمزيد من التقدم و الرفعة والازدهار.
كما هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وأصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات وأولياء العهود ونواب الحكام وشعب الإمارات الوفي والمقيمين على أرضها بهذه المناسبة السعيدة.. سائلا الله تعالى أن يعيدها على الجميع بالخير واليمن والبركات.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | محمد بن زايد يهنئ رئيس الدولة ونائبه وحكام الإمارات وشعبها بعيد الفطر السعيد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.