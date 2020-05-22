الامارات | محمد بن زايد يهنئ رئيس الدولة ونائبه وحكام الإمارات وشعبها بعيد الفطر السعيد

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن زايد يهنئ رئيس الدولة ونائبه وحكام الإمارات وشعبها بعيد الفطر السعيد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، بمناسبة عيد الفطر السعيد.

وأعرب سموه بهذه المناسبة المباركة عن أسمى آيات التهاني والتمنيات لصاحب السمو رئيس الدولة.. داعيا الله العلي القدير أن يسبغ على سموه موفور الصحة والعافية والسعادة وأن يبقيه ذخرا للوطن وراعيا لمسيرته ونهضته المباركة وأن ينعم على وطننا الغالي بمزيد من التقدم و الرفعة والازدهار.

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كما هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وأصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات وأولياء العهود ونواب الحكام وشعب الإمارات الوفي والمقيمين على أرضها بهذه المناسبة السعيدة.. سائلا الله تعالى أن يعيدها على الجميع بالخير واليمن والبركات.

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