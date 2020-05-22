الامارات | "الصحة" تجري أكثر من 50 ألف فحص وتسجل 994 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تماشيا مع خطة وزارة الصحة ووقاية المجتمع لتوسيع وزيادة نطاق الفحوصات في الدولة بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد /كوفيد 19/ والمخالطين لهم وعزلهم، أعلنت الوزارة عن إجرائها أكثرمن 50 ألف فحص ضمن خططها لتوسيع نطاق الفحوص وكشفت عن 994 إصابة جديدة بفيروس ‎كورونا المستجد و1,043 حالة شفاء و 4 حالات وفاة. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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