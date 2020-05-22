الامارات | الاسعاف الوطني" يوصي بـ 6 نصائح وقائية من "كورونا" خلال العيد

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نصح الاسعاف الوطني أفراد المجتمع بالالتزام بستة نصائح ضرورية مع نهاية الشهر الفضيل وحلول عيد الفطر المبارك، داعيا الحميع الي الحرص والتصرف بمسؤولية، وتجنب أي ممارسات قد تتسبب في انتشار عدوى كوفيد-19، والالتزام بالاجراءات الاحترازية والوقائية الموصى بها للحفاظ على سلامتنا وسلامة أحبائنا ومجتمعنا.

وتضمنت نصائح الاسعاف الوطني :

• الحرص على أداء صلاة العيد والاحتفال به داخل البيت

• تجنب الزيارات والتجمعات العائلية وتبادل الطعام وفتح المجالس، واستخدام الوسائل الالكترونية أو الهاتف للتواصل والمعايدة على الأقارب والأصدقاء.

• الامتناع عن زيارة كبار السن والنساء الحوامل والأطفال الأقل من 12 سنة وأصحاب الأمراض المزمنة، وعدم السماح لهم بالخروج من المنزل حرصا على سلامتهم.

• عدم توزيع العيدية على الأطفال في شكل عملات ورقية واستخدام البدائل الإلكترونية لذلك.

• التزام أوقات الحظر والبقاء في المنازل خلال فترات تنفيذ برنامج التعقيم الوطني المعلنة.

• اتخاذ أساليب الوقاية الصحية كغسل اليدين وتعقيمها باستمرار، ولبس الكمامة عند الخروج من المنزل للضرورة، والامتناع عن المصافحة بالأيدي والمخاشمة وتقبيل الرأس، والالتزام بالتباعد الجسدي بمسافة آمنة لا تقل عن مترين. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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