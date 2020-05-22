الامارات | محمد بن راشد يوجه بتخصيص قروض وأراضٍ سكنية للمواطنين بدبي بقيمة 5.6 مليارات درهم

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن راشد يوجه بتخصيص قروض وأراضٍ سكنية للمواطنين بدبي بقيمة 5.6 مليارات درهم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وجّه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي بتخصيص 3000 قطعة أرض وقروض سكنية للمواطنين بإجمالي5.6 مليار درهم وذلك في إطار حرص سموه على توفير مختلف الضمانات التي تكفل للأسرة الإماراتية السعادة والاستقرار، وتهيئة كافة الظروف لمنح المواطن وأسرته المسكن الملائم الذي يلبي احتياجاته ويكفل لهم الحياة الكريمة التي لا تدخر دولة الإمارات جهداً في توفيرها وترسيخ دعائمها وفق أفضل المعايير العالمية.

ويأتي توجيه سموه بتخصيص الأراضي والقروض السكنية تأكيداً على أن ضمان راحة المواطن وتأكيد مقومات استقرار أسرته وساعدتها هدف تدور حوله كافة المبادرات والمشاريع والجهود المبذولة لتهيئة مستقبل أفضل للوطن والمواطنين، وبما يكفل لجميع أهل الإمارات سبل الحياة الكريمة، ويمكّن أبنائها من مواصلة مسيرة البناء على أساس من الراحة النفسية والاستقرار الأُسري.

وأكد المهندس داوود الهاجري، المدير العام لبلدية دبي، أن البلدية ستتخذ على الفور التدابير اللازمة لتنفيذ الأمر الصادر عن صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم، مشيراً إلى أن البلدية، ستبدأ بعد عيد الفطر السعيد بتوزيع الأراضي وبمجموع 3000 قطعة ارض على مستحقيها من المواطنين.

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وأوضح المهندس الهاجري أن المنطقة الأولى وهي "ند حصة" تقع على شارع الشيخ محمد بن زايد، وتبلغ مساحتها 274 هكتاراً والمنطقة الاخرى هي منطقة "العوير الأولى" وتقع على شارع الامارات وتبلغ مساحتها 128 هكتاراً.

وأكد المدير العام لبلدية دبي أن البلدية ستعمل على تنفيذ توجيهات صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد لتوفير كل أشكال الخدمات اللازمة لأهالي تلك المناطق، فور توزيع الأراضي، بما يحقق لهم أعلى مستويات الراحة والرفاهية والاستقرار، بتأسيس باقة متكاملة من المرافق الخدمية المختلفة التي ستنفذ وفق أعلى المعايير العالمية التي تحرص البلدية على اتباعها في شتى مشاريعها، وتراعي فيها متطلبات الاستدامة.

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