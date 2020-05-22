الامارات | حمدان بن محمد يطلع على نماذج أجهزة تنفس صناعي إماراتية الصنع

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شكرا لقرائتكم خبر عن حمدان بن محمد يطلع على نماذج أجهزة تنفس صناعي إماراتية الصنع والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اطلع سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي رئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل، اليوم على نماذج مبتكرة لأجهزة التنفس الصناعي التى قامت بتصنيعيها مؤسسة دبي للمستقبل.
وشارك سموه متابعيه على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام"، معلومات حول الأجهزة عبر فيديو نشره في "استوري إنستغرام".
وتفقد سموه سير عمل النماذج المبتكرة لأجهزة التنفس الصناعي التي تم تصميمها وتجميعها بالكامل في دبي من قبل فريق علمي متخصص يضم نخبة من المواهب الوطنية والعالمية بالتعاون مع مجموعة من الجهات الحكومية والخاصة والمراكز البحثية في إطار توظيف أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيات المتقدمة لمواجهة تحديات "كوفيد-19" وسيتم استخدامها وادخالها التجارب الميدانية قريبا .
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