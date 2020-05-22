الامارات | غداً المتمم لشهر رمضان.. والأحد أول أيام عيد الفطر في الإمارات

شكرا لقرائتكم خبر عن غداً المتمم لشهر رمضان.. والأحد أول أيام عيد الفطر في الإمارات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت اللجنة المكلفة بتحري رؤية هلال شهر شوال في الدولة أن غداً السبت الموافق 23 من مايو 2020 هو المتمم لشهر رمضان، وأن يوم الأحد غرة شهر شوال أول أيام عيد الفطر . تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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