الامارات | «مرور أبوظبي» تستمر في تقديم خدماتها خلال العيد إلكترونياً

شكرا لقرائتكم خبر عن «مرور أبوظبي» تستمر في تقديم خدماتها خلال العيد إلكترونياً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت القيادة العامة لشرطة أبوظبي، عن استمرارية تقديم خدماتها عبر الموقع الالكتروني والتطبيق الذكي خلال عطلة عيد الفطر المبارك.

كما يستمر العمل في مصانع أرقام المركبات في مباني السلامة أبوظبي، وفلج هزاع في العين، ومدينة زايد في الظفرة من العاشرة صباحاً لغاية الخامسة مساءً.

وأكدت تسهيل تقديم وتوفير الخدمات التي تلبي احتياجات المتعاملين والحصول عليها بيسر وسهولة. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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