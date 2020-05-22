الامارات | «دبي الإسلامي» يقدم 16 مليون درهم لـ «دار البر»

شكرا لقرائتكم خبر عن «دبي الإسلامي» يقدم 16 مليون درهم لـ «دار البر» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت جمعية دار البر تلقيها تبرعاً سخياً من قبل بنك دبي الإسلامي، عبارة عن «زكاة مال» عن العام الجاري، لصالح المحتاجين والمستحقين، بقيمة 16 مليون درهم.



وأكد رئيس مجلس إدارة «دار البر»، المهندس خلفان خليفة المزروعي، أن قيمة الزكاة ستصرف في قنواتها الشرعية، وتشمل علاج المرضى، تسديد رسوم طلبة المدارس والجامعات، دفع فواتير الكهرباء، سداد قيمة إيجار منازل الأسر ذات الدخل المحدود، دعم بناء مساكن المحتاجين، صيانة منازل الأسر المحتاجة، ومصاريف عامة أخرى.



ونوه مدير عام جمعية دار البر، عبدالقادر الريس، بمكرمة «دبي الإسلامي» التي تسهم في تخفيف معاناة المحتاجين وتوفير احتياجاتهم وتعزيز التنمية المجتمعية.

ودعت الجمعية شركات القطاع الخاص ورجال الأعمال والمحسنين وأهل الخير ومؤسسات المجتمع إلى المبادرة للتبرع لصالح الحالات الإنسانية والمشاريع التنموية الخيرية.

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