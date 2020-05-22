الامارات | «كهرباء الشارقة» تفحص 3000 عينه مياه خلال 4 أشهر

شكرا لقرائتكم خبر عن «كهرباء الشارقة» تفحص 3000 عينه مياه خلال 4 أشهر والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكدت أحدث إحصائية لهيئة كهرباء ومياه الشارقة، إرتفاع عدد عينات المياه التي تم فحصها في مختبر إدارة محطات المياه والتحليه ليصل إلى 3000 عينة منذ مطلع العام الجاري حتي نهاية شهر أبريل الماضي، بينما تم فحص 8420 عينه خلال العام الماضي، وذلك في إطار حرص الهيئة على توفير مياه الشرب بجوده عاليه تتطابق مع معايير منظمة الصحه العالمية.



وأكد رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة، الدكتور المهندس راشد الليم، أن الهيئة تسخر إمكاناتها الفنية والتشغيلية لتزويد المشتركين بمياه شرب ذات جودة عالية بمعايير توافق منظمة الصحة العالمية، كما تحرص الهيئة على مواكبة التقدم العلمي في فحص المياه، للحصول على مياه ذات جودة عالية.



وأكد أن الهيئة تسخر كل الإمكانات اللازمة لتقديم أفضل الخدمات وبمستويات عالمية لمواطني وقاطني الإمارة، وتطبق أحدث المواصفات الفنية العالمية في إنتاج وتوزيع المياه، حيث تعتمد على شبكة رقمية، كما تعتمد على برنامج محاكاة ونمذجة للشبكة، بهدف الوصول إلى أفضل المعايير والمواصفات العالمية.

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وأكدت مديرة قسم جودة المياه، المهندسة خلود النابوده، أن الهيئة تواكب التطور الحضاري والتوسع العمراني لإمارة الشارقة بشكل مستمر لذا تم زيادة عدد مواقع فحص العينات في شبكة مدينة الشارقة 56 بالإضافة إلى فحص عينات دورية من المحطات المنتجة للمياه ومن الآبار ومن خطوط التوزيع والنقل وعينات مراقبة نظافة الخزانات في المباني وعينات الفحوص الدورية للمراكز الصحية وغيرها من المرافق الحيوية، بهدف مراقبة جودة المياه في الشبكة بشكل مستمر.



وناشدت الهيئة الجمهور والشركات والجهات المعنية بضرورة التواصل مع مختبر محطات المياه والتحلية في حالة وجود أية ملاحظات تتعلق بجودة المياه ليتم إرسال فنين مختصين لأخذ العينات المطلوبة وفحصها واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة.

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