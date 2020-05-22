الامارات | «معاً» تدعم 350 ألف متضرر من «كورونا» في أبوظبي

شكرا لقرائتكم خبر عن «معاً» تدعم 350 ألف متضرر من «كورونا» في أبوظبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت هيئة المساهمات المجتمعية «معاً»، عن تقديم دعم لأكثر من 350 ألف متضرر جراء التحديات الصحية والاقتصادية الراهنة الناتجة عن جائحة «كورونا» خلال شهر رمضان المبارك، وذلك في إطار برنامج «معاً نحن بخير» الذي جسد روح العطاء والكرم وعكس قيم التكاتف والتعاضد التي يتمتع بها أبناء مجتمع أبوظبي.



وأكدت معاً نحن بخير تلقت 20 ألف مساهمة ضمت مساهمات مالية تجاوزت ملايين الدراهم وآلاف المساهمات العينية المقدمة من الأفراد والمنظمات، بالإضافة إلى تسجيل 5552 متطوع في البرنامج تضمن التطوع بالوقت أو الخبرات، في بادرة تجسد تكاتف مختلف فئات وقطاعات المجتمع في مواجهة التحديات الصحية والاقتصادية الحالية.

Advertisements



وقدمت "معاً" الدعم المالي لأكثر من 8000 طالب ممن استوفوا الشروط، لمساعدتهم في دفع الرسوم المدرسية في المدارس الخاصة، وذلك لأهمية استمرارية العملية التعليمية وما لها من أولوية خلال المرحلة الحالية، حيث انضمت 24 جهة حكومية في أبوظبي للمساهمة في تقديم أجهزة كمبيوتر مكتبي ومحمول لنحو 4000 طالب لمساعدتهم على الاستمرار في التعليم بالطرق الحديثة عن بعد.



وشهد شهر رمضان، تقديم العديد من المبادرات منها مبادرة «معاً نتشارك» التي أسهمت في تقديم 11 مليون وجبة صحية لنحو 300 ألف من العمالة في 35 مجمع سكني في أبوظبي والعين والظفرة، كما أطلقت الهيئة برنامج الدعم الغذائي وتم توفير نحو 4700 سلة غذائية عالية الجودة متضمنة مواد غذائية وصحية، كما اسهمت مجموعة من فنادق أبوظبي وعدد من ملاك الفلل في دعم العاملين في القطاع الطبي بخطوط الدفاع الأمامية من خلال توفير 1724 غرفة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news