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الامارات | 500 جلسة غسيل كلى مجانية في مستشفى «أمينة»

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عجمان ـ الإمارات اليوم 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن مستشفى أمينة في عجمان عن تقديم 500 جلسة غسيل كلى مجاناً، للمرضى غير القادرين، وذلك بمناسبة اقتراب عيد الفطر المبارك، ودعماً للظروف الاستثنائية التي يمر بها المجتمع، بسبب تداعيات كوفيد 19.


وقالت إدارة المستشفى إنها تعاقدت مع عدد من المؤسسات الخيرية في دبي والإمارات الشمالية، لتقديم جلسات غسيل الكلى المجانية للمرضي غير القادرين على تحمل تكاليف العلاج.

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وتستهدف المبادرة المجتمعية محدودي الدخل وغير القادرين من أفراد المجتمع، ممن تأثرت أوضاعهم بتداعيات الفيروس.


وقال الرئيس التنفيذي للعمليات في مجموعة أنجلو إريبيان للرعاية الصحية، المسؤولة عن المستشفى، محمد علي العمري إن المبادرة تأتي ترسيخاً لدور القطاع الخاص تجاه المجتمع، والمساهمة في تخفيف معاناة غير القادرين، ومن هم في حاجة لخدمات علاجية، وذلك بالتعاون والتنسيق مع المؤسسات الخيرية في الدولة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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