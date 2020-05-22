الامارات | 500 جلسة غسيل كلى مجانية في مستشفى «أمينة»

شكرا لقرائتكم خبر عن 500 جلسة غسيل كلى مجانية في مستشفى «أمينة» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن مستشفى أمينة في عجمان عن تقديم 500 جلسة غسيل كلى مجاناً، للمرضى غير القادرين، وذلك بمناسبة اقتراب عيد الفطر المبارك، ودعماً للظروف الاستثنائية التي يمر بها المجتمع، بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.



وقالت إدارة المستشفى إنها تعاقدت مع عدد من المؤسسات الخيرية في دبي والإمارات الشمالية، لتقديم جلسات غسيل الكلى المجانية للمرضي غير القادرين على تحمل تكاليف العلاج.

Advertisements



وتستهدف المبادرة المجتمعية محدودي الدخل وغير القادرين من أفراد المجتمع، ممن تأثرت أوضاعهم بتداعيات الفيروس.



وقال الرئيس التنفيذي للعمليات في مجموعة أنجلو إريبيان للرعاية الصحية، المسؤولة عن المستشفى، محمد علي العمري إن المبادرة تأتي ترسيخاً لدور القطاع الخاص تجاه المجتمع، والمساهمة في تخفيف معاناة غير القادرين، ومن هم في حاجة لخدمات علاجية، وذلك بالتعاون والتنسيق مع المؤسسات الخيرية في الدولة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news