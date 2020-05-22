شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة مواطن وإصابة آخر في حادث اصطدام وتدهور بدبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توفي مواطن، وأصيب آخر، في حادث بليغ وقع بدبي مساء الأربعاء الماضي، حينما انحرفت سيارتهما بقوة على شارع الخيل في منطقة اختصاص مركز شرطة البرشاء، بحسب مصدر أمني أفاد بأن المركبة اصطدمت بالحاجز الحديدي جهة اليمين، ثم تدهورت وسقطت خارج الشارع، لافتاً إلى انتقال الدوريات المختصة، ومركبة الإسعاف ونُقل الشخصان إلى المستشفى، وتوفي أحدهما متأثراً بإصابته. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | وفاة مواطن وإصابة آخر في حادث اصطدام وتدهور بدبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.