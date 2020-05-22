الامارات | بالفيديو.. مسعفون ومتطوعون في دبي يروون مشاهد انسانية في مواجهة "كورونا"

شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. مسعفون ومتطوعون في دبي يروون مشاهد انسانية في مواجهة "كورونا" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلقت مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، برنامج "مراسلون في خط الدفاع الأول"، لدعم المسعفين، خلال تأدية مهامهم وواجبهم في الميدان، وأفادت المؤسسة أن 1200 كادر إسعافي يعملون على تأمين كافة سكان دبي على مدار الـ24 ساعة، من الناحية الصحية.

وقال مسعفون أن العمل في خدمة الإنسان شرف وفخر كبير، لا يمنعهم عنه الوباء، مؤكدين أن المؤسسة وفرت لهم كافة سبل الدعم، لأداء مهامهم على أكمل وجه.

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وأكد متطوعون للعمل ضمن فريق إسعاف دبي، أنهم أقدموا على التطوع لمساعدة الدولة خلال الجائحة، دون تردد، رداً لجميل الوطن، ودعماً لجهود مكافحة الوباء، حتى الانتهاء منه نهائياً.

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