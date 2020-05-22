الامارات | إسعاف دبي تأخذ الاحتياطات اللازمة في تأمين إجازة عيد الفطر وتؤكد على التباعد الاجتماعي

شكرا لقرائتكم خبر عن إسعاف دبي تأخذ الاحتياطات اللازمة في تأمين إجازة عيد الفطر وتؤكد على التباعد الاجتماعي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف مدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الاسعاف،خليفة الدراي أن المؤسسة استعدت لاستقبال إجازة عيد الفطر، بوضع كافة امكاناتها لتشديد الوقاية من خطر انتشار عدوى وباء كورونا واهابت بالجميع المحافظة على التباعد الاجتماعي وتأجيل اللقاءات الاسرية والزيارات العائلية لما بعد انتهاء الوباء والقضاء عليه .

وأشار الدراي الى أن المؤسسة وفرت غرفة عمليات لاستقبال بلاغات مرضى السكري إضافة الى توفير غرفة خاصة لاستقبال حالات الولادة وامراض القلب والكلى وغيرها من الامراض المزمنة واكد ان مركبات الاسعاف والمسعفين على أهبة الاستعداد للتدخل السريع والاستجابة لجميع حالات الإصابة بالفيروس او نقل أي مشتبه باصابته واضاف ان انقاذ حياة الإنسان هو الشعار الرئيسي للمؤسسة وجزء من يوميات افرادها، الذين يعملون على مدار الساعة باحترافية عالية وفق افضل الممارسات العالمية حيث نقدم خدماتنا عبر 122 نقطة اسعافية منتشرة في امارة دبي .

Advertisements

وأكد الدراي أنه على الجميع تحمل المسؤولية تجاه نفسه ومجتمعه بالدرجة الأولى، والابتعاد عن كافة العادات والتقاليد التي كانت متبعة سابقاً للحد من انتشار العدوى، خصوصاً في عيد الفطر المبارك ، ونصح بالتسوق الإلكتروني عوضا عن التسوق العادي ،. وفيما يتعلق بالتواصل العائلي أكد على ضرورة الاعتماد على وسائل التكنولوجيا الحديثة للتواصل الصوتي والمرئى مع الآخرين، وتقليل الزيارات والتجمعات العائلية قدر الإمكان

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news