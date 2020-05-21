الامارات | طبيب إماراتي يكتشف علاقة بين كورونا ونزيف نادر بالمخ لمرضى التهاب السحايا

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توصل طبيب إماراتي، إلى اكتشاف علاقة بين فيروس كورونا، وحدوث نزيف نادر في المخ، لمرضى التهاب السحايا، وذلك لأول مرة في العالم.
وأوضح استشاري جراحة المخ والأعصاب في مستشفى راشد بدبي الدكتور محمد عبد العزيز العلماء لـ" الإمارات اليوم" أنه اكتشف حالة نادرة تسجل لأول مرة على مستوى العالم، وهي تسبب فيروس كورونا، في حدوث نزيف نادر في المخ، لمرضى التهاب السحايا، وذلك خلال إجراء عملية جراحية لمريض آسيوي عمرة 37 عاماً في المستشفى أخيراً.
ولفت إلى أنه نشر بحثاً يتضمن هذا الكشف الطبي النادر في أحد أقوى المجلات العلمية في أوروبا وهي مجلة " acta neurochirurgica" كمساهمة إماراتية مميزة في البحوث والدراسات الطبية المتعلقة بكوفيد19، وأكد أن العملية التي أجريت للمريض، نجحت بشكل كبير، وتماثل للشفاء.
ويشغل الدكتور العلماء منصب رئيس الجمعية الاماراتية لجراحة الاعصاب، ورئيس الجمعية الخليجية لجراحة الاعصاب ونائب رئيس جمعية الامارات الطبية والسكرتير العام للجمعية العربية لجراحة مخ الأطفال، وقد كرم ضمن أوائل الإمارات كأول جراح تمكّن من زرع جهاز مراقبة وقياس ضغط المخ ودرجاته عبر مستقبل لاسلكي و عضو سابق في مجلس علماء الإمارات
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