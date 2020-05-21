- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن طرق دبي تكرم 1000 سائق والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كرمت هيئة الطرق والمواصلات في دبي /1000/ من سائقي مركبات الأجرة المتميزين هذا العام 2020 ضمن جوائز التميز لمركبات الأجرة، التي تقيمها سنويا للاحتفاء بجهود المتميزين من سائقي هذا القطاع .
تميزت دورة هذا العام من جائزة التميز بتغطيتها لأكبر عدد ممكن من السائقين المستفيدين حيث جرى تكريم/1000/ سائق مركبة أجرة بدلا من /100/ سائق يجري تكريمهم سنويا حسب قواعد الجائزة المعمول بها خلال السنوات السابقة وحسب سياسة التميز لمركبات الأجرة المعتمدة بالهيئة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | طرق دبي تكرم 1000 سائق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.