شكرا لقرائتكم خبر عن "مدني الشارقة" يسيطر على حريق بناية سكنية بالتعاون والان نبدء بالتفاصيل



الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تمكنت فرق الإطفاء بالإدارة العامة للدفاع المدني بالشارقة من السيطرة على حريق نشب بأحد البنايات السكنية بمنطقة التعاون، دون تسجيل أو وقوع إصابات. وورد بلاغ لغرفة عمليات الدفاع المدني الساعة 4.40 دقيقة بوجود حادث حريق في بناية بمنطقة التعاون وتم التعامل معه من قبل فرق الإطفاء بعد الاستجابة السريعة للبلاغ من مركز الميناء وسمنان، والسيطرة عليه، ولم يتم تسجيل أي إصابات. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | "مدني الشارقة" يسيطر على حريق بناية سكنية بالتعاون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.