إمارات لوتو تدعو للمشاركة في سحب نهاية الأسبوع المتزامن مع عيد الفطر لفرصة الفوز بالجائزة الكبرى

: دعت شركة "إمارات لوتو"، أول مشروع رقمي متكامل على مستوى المنطقة لجمع القطع التذكارية متوافق مع الشريعة الإسلامية، أصحاب الطموح للمشاركة في سحبها المباشر نهاية الأسبوع المقبل، والذي يتزامن مع الاحتفال بعيد الفطر السعيد. وكانت الشركة، التي تهدف للمساهمة في تغيير حياة الناس، قد أعلنت في وقت سابق عن وصول جائزتها الكبرى إلى مبلغ 50 مليون درهم، حيث ما زالت للأسبوع الخامس على التوالي تنتظر من يفوز بها. وتعتبر هذه الجائزة بمثابة فرصة فريدة لبداية حياة جديدة في ظل هذه الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم.

وشهدت عطلة نهاية الأسبوع الفائت، فوز اثنين من الجنسية الفيليبينية وشخص من الجنسية الهندية، جميعهم من المقيمين في دولة الإمارات، بمبلغ 333،333 درهم لكل منهم، حيث تقاسموا فيما بينهم الجائزة الثانية بقيمة مليون درهم، بعدما تطابقت خمس أرقام من أصل ستة مع الأرقام التي قاموا باختيارها.

ومن بين الفائزين ريميديوس بومبون، من الجنسية الفيليبينية البالغة من العمر 53 عاماً، تقيم في أبوظبي وتعمل كمشرفة حافلات. والتي اضطرت منذ انتشار COVID-19 ، لأخذ إجازة غير مدفوعة الأجر والبقاء في المنزل دون عمل. وصرحت ريميديوس عن رغبتها في تقديم الدعم لعائلتها والعودة لتأسيس شركتها الخاصة في الفيليبين، عندما تستتب الأوضاع المرتبطة بالجائحة العالمية.

أما الفائز الثاني الذي تشارك جائزة المليون فكان رودل بانجان بونزالان، من الجنسية الفيليبينية، البالغ من العمر 42 عاماً، والمقيم في الإمارات مع زوجته وأطفاله منذ 16 سنة. يخطط رودل للتبرع بجزء من جائزته للكنيسة ولإحدى المؤسسات الخيرية في الفيليبين، كما سيخصص قسم منها لعائلته. بينما تم احترام رغبة الفائز الثالث من الجنسية الهندية بعدم الإفصاح عن هويته.

سيقام السحب المباشر القادم لإمارات لوتو يوم السبت 23 مايو الساعة 10 مساءً، ويمكن متابعته على موقع إمارات لوتو وصفحاتها على منصات التواصل الاجتماعي.

لمزيد من المعلومات حول القطع التذكارية المتاحة للشراء، والتعرف على الرابحين والجوائز، والإطلاع على الشروط والأحكام، إضافة إلى معرفة كيفية الدخول في سحب "إمارات لوتو" القادم، يرجى زيارة www.emiratesloto.com.