الامارات | "زايد للإسكان" يعتمد أسماء 500 مواطن من مستحقي الدعم السكني بقيمة 486 مليون درهم

شكرا لقرائتكم خبر عن "زايد للإسكان" يعتمد أسماء 500 مواطن من مستحقي الدعم السكني بقيمة 486 مليون درهم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اعتمد مجلس إدارة برنامج الشيخ زايد للإسكان أسماء 500 مواطن من مستحقي قرارات الدعم السكني بقيمة اجمالية بلغت 486 مليون درهم بالتزامن مع قرب حلول عيد الفطر المبارك.

ويأتي الاعتماد تنفيذا للتوجيهات السامية لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، ومتابعة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة .

ورفع وزير تطوير البنية التحتية رئيس مجلس إدارة برنامج الشيخ زايد للإسكان الدكتور عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، و صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وإلى إخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات وإلى سمو أولياء العهود ونواب الحكام وإلى شعب دولة الإمارات والمقيمين على أرضها الطيبة بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك سائلاً الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة السعيدة عليهم بوافر الصحة والعافية.

وأضاف خلال ترؤسه اجتماع مجلس إدارة برنامج الشيخ زايد للإسكان الخامس لعام 2020 عن بعد، أن هذه الدفعة جاءت لتؤكد على التزام البرنامج في تحقيق الاستقرار السكني للأسرة المواطنة انطلاقا من حرص وتوجيهات القيادة الرشيدة في الدولة واهتمامها البالغ بتوفير مقومات الحياة الكريمة لأبناء الوطن وتعزيز رفاهيتهم وسعادتهم.

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وأكد أن البرنامج لا يألو جهدا في توفير احتياجات المواطنين من المساكن في مشاريع الأحياء السكنية في مختلف إمارات الدولة بما يتوافق مع رؤية دولة الإمارات وأجندتها الوطنية 2021 وصولا إلى مئوية الإمارات 2071 من خلال مشاريع إسكانية وتنموية مستدامة واستحداث مبادرات مبتكرة تخلق فرصا أكبر للاستقرار السكني لتلبي تطلعات وطموحات المواطنين.

وفي سياق أجندة الاجتماع.. اعتمد مجلس إدارة برنامج الشيخ زايد للإسكان قرارات الدعم السكني ويمكن للمستفيدين استلام قراراتهم عن طريق الخدمات الإلكترونية في الموقع الإلكتروني للبرنامج.. فيما سينظم البرنامج ملتقيات إلكترونية للمواطنين عن آلية الاستفادة من الدعم السكني بعد إجازة عيد الفطر.

كما اطلع مجلس إدارة برنامج الشيخ زايد للإسكان خلال اجتماعه عن بعد على قرار بشأن تحسين جودة الحياة في المجتمعات السكنية والإجراءات المرتبطة بسير العمل بإعتماد مشروع قانون اتحادي بشأن تنظيم اتحاد الملاك للحفاظ على المساكن.

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