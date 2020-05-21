الامارات | بلدية الشارقة تستقبل العيد بإجراءات وقائية

شكرا لقرائتكم خبر عن بلدية الشارقة تستقبل العيد بإجراءات وقائية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت بلدية مدينة الشارقة عن كامل استعدادها لاستقبال عيد الفطر، وفق خطط ممنهجة وتدابير وإجراءات احترازية في ظل الظروف الحالية التي يشهدها العالم بسبب فيروس كورونا، حيث أجرت التدابير اللازمة التي تضمن تقديم خدماتها وفق أفضل المعايير، ووضع خطط لتنفيذ زيارات تفتيشية مختلفة سواء على المنشآت الغذائية أو صالونات الحلاقة ومراكز التجميل، وكذلك رصد جميع مشوّهات المظهر العام والسلوكيات السلبية واتخاذ اللازم حيالها.

وأكد مدير عام البلدية ثابت الطريفي أن الظروف الحالية فرضت العديد من الإجراءات التي يجب الالتزام بها للحد من انتشار فيروس كورونا، ولذا حرصت البلدية على الاستمرار في تقديم خدماتها وأداء دورها ومهامها، بصورة تضمن من خلالها إنجاز معاملات الجمهور والرد على استفساراتهم وملاحظاتهم وتقديم الخدمات لهم بشتى الطرق، وهذا العام يحل عيد الفطر بصورة تختلف عن الأعوام السابقة ما يتطلب التزاماً أكبر بالتعليمات الصحية ووعياً من المجتمع.

وأضح الطريفي أن المسلخ المركزي يستقبل الجمهور وفق ضوابط حددتها البلدية، حيث سيكون العمل به من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الواحدة ظهراً، ولا يُسمح بأكثر من 5 ذبائح لكل فرد في اليوم «أغنام وماعز فقط»، كما أنه لا يُسمح بأكثر من 10 ذبائح لكل شركة أو مؤسسة في اليوم «أغنام وماعز، ورأس واحدة من الأبقار»، وأن يتم حجز موعد قبل الحضور إلى المسلخ بالاتصال على الرقم 065691905.

وأشار إلى أن فرق التفتيش ستكثف من حملاتها وجولاتها التفتيشية على المنشآت الغذائية للتأكد من التزامها بكل التدابير الوقائية التي قيّدتها بها البلدية، وتنظيم حملات تفتيشية أخرى لرصد السلوكيات السلبية، كما ستشمل هذه الحملات التأكد من التزام الجمهور باستخدام المواقف العامة بالشكل الصحيح وعدم الوقوف بشكل مزدوج أو حجز أكثر من موقف أو غيرها من السلوكيات، خصوصاً وأن المواقف العامة مجانية لغاية ال30 من شهر يونيو بناءً على قرار المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة.

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وحذر الطريفي من التعامل مع القصابين الجائلين لما يشكلوه من خطر على الصحة نظراً لعدم خضوع الأضحية للفحص والذي بدوره يعرّض المستهلك للإصابة بالأمراض المختلفة، فضلاً عن عدم توفر الخبرة الطبية لديهم للحكم على صلاحية الذبائح للاستهلاك وعدم درايتهم بالشروط الشرعية للذبح، وعدم ضمان خلوّهم من الأمراض المُعدية التي من الممكن أن ينقلها من خلال الذبيحة خصوصاً في الوقت الحالي، كما أنهم لا يلتزمون بالممارسات الصحية والنظافة الشخصية ونظافة المواد المستخدمة وهو ما يسبب مخاطر على صحة المستهلك، فضلاً عن عدم التخلص السليم من مخلفات الذبح الذي يؤدي إلى تلوث البيئة.

كما حذر من استخدام الألعاب النارية والمفرقعات لما تشكله من خطر على أفراد المجتمع وخصوصاً الأطفال لاحتوائها على مواد مضرة بالصحة، حيث تمنع البلدية بيعها وتنظم حملات تفتيشية مستمرة للتأكد من عدم بيعها والتعامل معها.

وتهيب بلدية مدينة الشارقة بالجمهور ضرورة التواصل معها عبر مركز الاتصال على الرقم 993 للابلاغ عن أية تجاوزات أو ملاحظات، حيث ترحب بجميع الاتصالات على مدار الساعة.

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