الامارات | دعم محمد بن راشد لملاك لوحات مركبات الأجرة في دبي تجاوز المليار ونصف المليار درهم في 10 سنوات

شكرا لقرائتكم خبر عن دعم محمد بن راشد لملاك لوحات مركبات الأجرة في دبي تجاوز المليار ونصف المليار درهم في 10 سنوات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت هيئة الطرق والمواصلات في دبي اليوم أن حجم الدعم المُقدَّم من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، لمُلّاك لوحات الأجرة الخاصة بالمواطنين في الإمارة على مدار السنوات العشر الماضية، تجاوز في مجمله المليار ونصف المليار درهم، وذلك في صورة المكافئات السنوية التي يأمر سموه بتوزيعها عليهم في مختلف المناسبات.

وأكد المدير العام ورئيس مجلس المديرين لهيئة الطرق والمواصلات مطر محمد الطاير، أن المكافآت التي اعتاد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم التوجيه بتوزيعها على أصحاب لوحات مركبات الأجرة المواطنين، تعكس مدى متابعة سموه لكافة القطاعات والشرائح المجتمعية، وحرصه الدائم على إمداد جميع المواطنين بكل المقومات التي تعينهم على تحقيق الحياة الكريمة وتُمكنهم من تلبية متطلبات أُسَرهم على النحو الذي يضمن لهم السعادة والاستقرار النفسي، ويشجعهم على مزيد من العطاء في سبيل رفعة الوطن الذي لا يبخل أبداً بكل ما من شأنه إسعاد أبناءه من مختلف الفئات الاجتماعية.

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وتقدّم الطاير بأسمى آيات الشكر والعرفان إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للمكرمة التي أمر بها سموه بتوزيع 51 مليون درهم على مُلّاك لوحات الأجرة، والمُشغَّلة من قِبَل مؤسسة تاكسي دبي وشركات الامتياز، في هذه الأيام المباركة قبيل حلول عيد الفطر السعيد، منوهاً أن سموه لا يفوّت مناسبة إلا وأكد فيها أن رفاه وسعادة وسلامة جميع المواطنين هي جل ما يشغله، إذ يتضح ذلك في كل ما يقدمه سموه من أوجه الدعم المختلفة للمواطنين سواء في صورة مكافئات تشجيعية أو تسهيلات إجرائية أو خدمات مُصممة خصيصاً لتحقيق أعلى مستويات رضا المواطن في مختلف القطاعات، لاسيما مجال النقل والمواصلات، الذي يوليه سموه جانباً كبيراً من اهتمامه لما له من أهمية بكل مكوناته بما في ذلك قطاع سيارات الأجرة الذي يمثل شرياناً حيوياً مهماً لخدمة المجتمع.

ويبلغ عدد لوحات مركبات الأجرة التي ستشمل أصحابها المكرمة المُقدَّمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم 3052 لوحة، حيث أوضحت هيئة الطرق والمواصلات أنها ستبدأ في تسليم المكافئات المستحقة عن العام 2019 تزامناً مع عيد الفطر المبارك، بالإضافة إلى المبالغ المستحقة لهم سنوياً.

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