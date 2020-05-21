الامارات | "إسلامية دبي": "بث تكبيرات العيد في مختلف مساجد الإمارة"

شكرا لقرائتكم خبر عن "إسلامية دبي": "بث تكبيرات العيد في مختلف مساجد الإمارة" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، أنه سيتم بث تكبيرات العيد في مختلف مساجد الإمارة، صباح أول أيام العيد، بهدف إحياء هذه السنّة الشريفة والاحتفاء بهذه المناسبة الكريمة، وذلك لإقامة الشعائر الدينية في جميع أنحاء الإمارة، مع مراعاة المصلحة العامة في ظل الظرف الاستثنائي الذي تشهده البلاد والعالم، مع إبقاء العمل بقرار تعليق الصلاة في المساجد.

وقال المدير التنفيذي لقطاع شؤون المساجد، محمد علي بن زايد الفلاسي"يأتي قرار بث تكبيرات عيد الفطر المبارك من مآذن المساجد، من بعد أذان الفجر إلى ما بعد شروق الشمس، في اليوم الأول من أيام عيد الفطر المبارك، إحياءً لهذه السنة الشريفة، مع مراعاة الاستمرار في تطبيق جميع الاشتراطات والتدابير الاحترازية للحد من انتشار فيروس (كوفيد-19)، حيث يبقى الهدف الحفاظ على الصحة والسلامة العامة".

Advertisements

ودعا الفلاسي المواطنين والمقيمين إلى البقاء في بيوتهم والالتزام بالإجراءات الوقائية والتعليمات الصادرة من الجهات المعنية، مشيراً إلى أن التباعد الاجتماعي تعدى إطار المسؤولية الفردية، ليصبح هذا الالتزام واجباً وطنياً ومسؤولية جماعية لحفظ النفس، اتباعاً لما دعت اليه تعاليم ديننا الحنيف.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news