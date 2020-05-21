حليب فيتامين د وزبادي الروابي وعصير البرتقال تساعد في التغلب على فيروس كورونا!

نظرًا للظروف الراهنة، علينا اليوم، وأكثر من أيّ وقت مضى، الاستفادة من ملازمتنا المنزل للاستثمار في نمط حياةٍ أكثر صحةً، مع الاعتماد على منتجات الروابي الوظيفية التي تساهم في تعزيز جهاز المناعة. فمن غير الممكن التغاضي عن أنّ الجهاز المناعي هو خط الدفاع الأول لدينا ضد العدوى والأمراض، وأنّه يلعب دورًا أساسيًّا في الحفاظ على صحتنا وبالتالي مكافحة مرض كورونا المستجد كوفيد-19.

في هذا السياق، يقول الدكتور أحمد التجاني، الرئيس التنفيذي لشركة الروابي: "لقد تسبّب كوفيد-19 في إحداث فوضى عارمة في مختلف أنحاء العالم، ومنطقتنا ليست استثناءً على ذلك. لكنّ الخبر السار هو أنّ الروابي طورت منتجات وظيفية يمكن أن تساهم في منح الجهاز المناعي أفضل فرصةٍ ممكنة لأداء وظيفته على أكمل وجه. فلا يجب أن ننسى أنّ تزويد الجسم بالعناصر الغذائية التي يحتاج إليها، يمنح جهاز المناعة الموارد اللازمة لحمايتك بشكلٍ فعال".

ويضيف الدكتور أحمد قائلًا: "لقد عُزّزت منتجات الروابي الوظيفية بالعديد من الفيتامينات والمعادن، مثل فيتامينات C وD وA وB6 وE المعروفة بخصائصها المقوّية لجهاز المناعة".

فيما نحن نلازم منازلنا حرصًا منّا على حماية أنفسنا وعائلاتنا من هذا العدو غير المرئي، أطلقت شركة الروابي "مبادرة لملازمة المنزل وتعزيز جهاز المناعة" وتحدي #LetsHelpDefeatCorona القائم على الخطوات الثلاث التالية:

1. ملازمة المنزل والمحافظة على الهدوء النفسي: من الضروري المحافظة على الهدوء والايجابية أثناء فترات الإغلاق التام، وأن نستثمر أوقات فراغنا في تحسين نوعية نومنا، وذلك عبر اعتماد إجراءات روتينيّة يوميّة بسيطة.

2. تنظيف وغسل اليدين جيدًا: أصبح هذا الشعار واحدًا من أهم الممارسات المعتمدة في مكافحة فيروس كوفيد-19. ولكن، لا يجب أن تقف الوقاية عند هذا الحد، بل ينبغي علينا أيضًا تعقيم الأجهزة الرقمية وأجهزة التحكّم عن بعد، وغيرها... وكلّ الأجهزة الإلكترونية التي نتشاركها مع أسرتنا.

3. تعزيز المناعة: مستعينًا بمنتجات الروابي الوظيفية المتقدمة، إبدأ بتعزيز صحة جهازك المناعي قبل فوات الأوان:

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· نيوتري بوست: يحتوي على مكونات غنية بالفيتامين A وD، ويعتبر مصدرًا جيدًا للفيتامينات E و B9

· حليب فيتامين D: غني بالفيتامين D وهو مصدر ممتاز للكالسيوم

· عصير البرتقال: يحتوي على فيتامينات A وC، كما أنه غني بالمعادن مثل البوتاسيوم والكالسيوم والفوليات.

تابعوا الروابي على منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بها لمزيدٍ من التفاصيل وللإطلاع على كافة التحديثات حول تحدي #LetsHelpDefeatCorona وكيفية الانضمام إلى الحملة. ابقوا آمنين، ابقوا صحيين، اعتنوا ببعضكم البعض، ولْنساهمْ معًا في التغلب على فيروس كوفيد-19!

لمحة عن شركة الروابي:

الروابي شركة رائدة في مجال منتجات الألبان والعصائر في دولة الإمارات العربية المتحدة، مع مجموعة واسعة من المنتجات تضمّ الحليب، الألبان، العصائر والمنتجات الوظيفية. وتتواجدمنتجات الروابي حالياً في كلّ من دولة الإمارات العربية المتحدة، سلطنة عمان، وقطر، وتقوم بتوزيع منتجاتها الطازجة على أكثر من 14,500 محل تجاري.

وقد نالت الشركة العديد من شهادات الآيزوISO 9001:2015، ISO 14001:2015 وISO 22000:2005، وشهادتيْ HACCP، وOHSAS 18001:2007. كما حصلت على الكثير من الجوائز المحلية والدولية، مثل جائزة AgraME الشرق الأوسط لأفضل الابتكارات في مجال الألبان في دولة الإمارات العربية المتحدة، وجائزة بلدية دبي للتميز في رعاية الحيوان، وجائزة سوبر براند، وجائزة أفضل الممارسات البيئية، فضلاً عن كونها مدرجة ضمن أقوى 40 علامة تجارية في العالم العربي من قبل مجلة فوربس عامي 2008 و 2015.