الامارات | تعقيم المناطق الصناعية والعمالية يبدأ في الـ 6 مساءً

شكرا لقرائتكم خبر عن تعقيم المناطق الصناعية والعمالية يبدأ في الـ 6 مساءً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت وزارتا الداخلية والموارد البشرية والتوطين، أمس، عن تقديم موعد برنامج التعقيم الوطني ساعتين في المناطق الصناعية والعمالية على مستوى الدولة، ليبدأ من السادسة مساءً حتى السادسة صباحاً.

وأهابت الوزارتان، في بيان لهما، بسكان الدولة، مواطنين ومقيمين وزواراً، ضرورة الالتزام بعدم الخروج من المنازل خلال فترات تنفيذ برنامج التعقيم الوطني المعلنة، إلا في حالات الضرورة. كما أهابتا بهم الالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية التي تتخذها الجهات المعنية في الدولة، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

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