الامارات | سكيك

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطفال

اقترح قرّاء تخصيص ساحات مفتوحة تمكن الأطفال من ركوب الدرّاجات وممارسة أنشطة رياضية بأمان، وذلك للتخفيف من الحجر المنزلي المستمر منذ ثلاثة أشهر، بسبب مخاوف أسرهم من «كورونا»، في الوقت نفسه باتوا يشعرون بالضجر والملل من طول البقاء في المنازل، رغم توافر وسائل التسلية.

منتجات

نوّه مواطنون ومقيمون بتخصيص مساحات عرض للمنتجات الزراعية المحلية، إذ أكدوا أنهم يقبلون على الشراء منها، لما تتميز به من جودة وفروق سعرية، فضلاً أنها تأتي إليهم طازجة مقارنة بالمستوردة.

كمامات

قال قرّاء في ضواح سكنية بدبي إن خروج الناس من منازلهم من دون كمامات، بات أمراً مألوفاً لدى كثيرين، على الرغم من التحذيرات والغرامات التي أعلنت عنها الجهات المعنية في حال المخالفة.

تجمّعات

لاحظ قرّاء وجود تجمّعات عمالية في بعض المناطق بأبوظبي، للحصول على وجبات الإفطار، وغالباً ما تشهد ازدحاماً من دون مراعاة لمعايير السلامة والوقاية من فيروس «كورونا»، خصوصاً ترك مسافة أمان بين المتجمّعين.

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إعلانات

أبدى قرّاء استياءهم من وضع إعلانات مطبوعة على الأبواب لشركات معروفة للترويج لعروضها، على الرغم من تحذير الجهات المختصة بعدم تداول الإعلانات الورقية كإجراء احترازي لمنع انتشار «كورونا».

درّاجات

اشتكى سكان في منطقة الجيمي مريجيب من تجول بعض المراهقين في مجموعات كبيرة بالدرّاجات الكهربائية داخل الأحياء، خلال فترة التعقيم الوطني، على الرغم ما يشكله هذا التصرف من مخالفة للتعليمات.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.

نعتذر عن عدم نشر ملاحظات القراء غير المرفق بها اسم ورقم هاتف المرسل.

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